Білорусь: у Мінську розпочали розгляд справи щодо нападу з бензопилою в торговому центрі

У Білорусі розпочався судовий процес у справі щодо підлітка, обвинуваченого в нападі з бензопилою в торговому центрі в Мінську.

Слухання у справі сімнадцятирічного Влада Казакевича почалося в Мінську 20 лютого, Казакевич визнав себе винним.

Він був заарештований 8 жовтня 2016 року після того, як використовував пилу і сокиру, щоб атакувати чотирьох жінок в торговому центрі New Europe. Тоді одна з жінок загинула і двоє отримали поранення в результаті інциденту.

Якщо його визнають винним, Казакевичу може загрожувати від восьми до 25 років позбавлення волі. Якби йому більше 18 років, він був би засуджений до смертної кари. Слідчі стверджують, що Казакевич страждає від психологічних проблем.

Білорусь є єдиною країною в Європі, у якій діє смертна кара.