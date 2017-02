Ляшко вимагає від депутата Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що вимагає від члена його фракції Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму.

«Те, що пропонує Артеменко, – це його власна позиція. Вона не відповідає нашій позиції. Тому вимагаю від Артеменка скласти мандат. Він не має права представляти Радикальну партію», – сказав Ляшко у коментарі журналістам.

Він додав, що сьогодні на 15:00 заплановане засідання фракції, на якому будуть обговорювати кадрові пропозиції – «аж до виключення з фракції».

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Артеменко наразі не коментував ні інформації видання The New York Time, ні заяв Ляшка.