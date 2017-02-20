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20 Лютий 2017, Київ 12:50
Новини | Політика

Ляшко вимагає від депутата Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму

Олег Ляшко

Олег Ляшко

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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що вимагає від члена його фракції Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму.

«Те, що пропонує Артеменко, – це його власна позиція. Вона не відповідає нашій позиції. Тому вимагаю від Артеменка скласти мандат. Він не має права представляти Радикальну партію», – сказав Ляшко у коментарі журналістам.

Він додав, що сьогодні на 15:00 заплановане засідання фракції, на якому будуть обговорювати кадрові пропозиції – «аж до виключення з фракції».

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Артеменко наразі не коментував ні інформації видання The New York Time, ні заяв Ляшка.

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