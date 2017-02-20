В анексованому Криму у суді почалося засідання у «справі Чийгоза»

У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму 20 лютого розпочалося засідання суду у справі щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Раніше стало відомо, що в залі суду не дозволили знімати спеціальному кореспондентові видання France24 з Москви Олені Волошиній. За її словами, було подано клопотання на проведення відеозйомки в залі суду, однак їй відмовили у зйомці.

«Прокурор вирішив, що відеозйомка може порушити права учасників процесу», – зазначила Волошина.

Коментарів підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму щодо заборони відеозйомки на даний момент немає.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.