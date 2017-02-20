Міністр оборони США Маттіс прибув в Ірак з неоголошеним візитом

Міністр оборони США Джеймс Маттіс прибув до Багдада з неоголошеним раніше візитом, мета якого – координація зусиль щодо боротьби з угрупованням «Ісламська держава».

Візит Маттіса почався на наступний день після того, як прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про новий етап в операції з розгрому бойовиків «Ісламської держави» на півночі Іраку – в західній частині міста Мосул.

Перші заяви Маттіса в Багдаді мають заспокоїти іракських лідерів щодо висловлювань під час передвиборчої кампанії президента Дональда Трампа щодо того, щоб «взяти нафту в Іраку» як відшкодування вартості військової підтримки США.

Після прибуття Маттіс сказав, що США «в Іраку не для того, щоб захопити чиюсь нафту».

Іракські сили, підтримувані повітряними ударами США, вже чотири місяці ведуть бій, щоб відбити Мосул від бойовиків «Ісламської держави».

Вони взяли під свій контроль околиці на східній стороні річки Тигр, але бойовики все ще утримують західну частину міста.

19 лютого була здійснена остання спроба наступу іракських сил на села на захід від Мосула, в той час як сили на півдні просунулися до села Атбах.