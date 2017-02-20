Поліція: у Києві на Хрещатику силовики виявили у чоловіка гранату

У центрі Києва на Хрещатику силовики виявили у чоловіка гранату РГД-5 із запалом.
Як повідомляє прес-служба поліції Києва, під час поверхневого огляду чоловік намагався втекти, однак його затримали.
«Близько 11:30 поліцейські при перевірці виявили у молодого чоловіка в кишені гранату із запалом. Небезпечний предмет відразу накрили ящиком, а територію навколо обгородили до завершення перевірки», – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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