Поліція: у Києві на Хрещатику силовики виявили у чоловіка гранату

У центрі Києва на Хрещатику силовики виявили у чоловіка гранату РГД-5 із запалом.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, під час поверхневого огляду чоловік намагався втекти, однак його затримали.

«Близько 11:30 поліцейські при перевірці виявили у молодого чоловіка в кишені гранату із запалом. Небезпечний предмет відразу накрили ящиком, а територію навколо обгородили до завершення перевірки», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У центрі Києва тривають масові заходи з вшанування Героїв Небесної сотні.

19 лютого ввечері у Києві між силовиками та активістами сталися сутички – щодо шести затриманих активістів склали адмінпротоколи, травмовані троє правоохоронців.