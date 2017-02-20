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20 Лютий 2017, Київ 14:18
Новини | Події

Поліція: у Києві на Хрещатику силовики виявили у чоловіка гранату

Вилучена граната, Київ, Європейська площа, 20 лютого 2017 року

Вилучена граната, Київ, Європейська площа, 20 лютого 2017 року

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У центрі Києва на Хрещатику силовики виявили у чоловіка гранату РГД-5 із запалом.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, під час поверхневого огляду чоловік намагався втекти, однак його затримали.

«Близько 11:30 поліцейські при перевірці виявили у молодого чоловіка в кишені гранату із запалом. Небезпечний предмет відразу накрили ящиком, а територію навколо обгородили до завершення перевірки», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У центрі Києва тривають масові заходи з вшанування Героїв Небесної сотні.

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