У центрі Києва вшановують Героїв Небесної сотні (трансляція)

У центрі Києва вшановують Героїв Небесної сотні.

Зокрема на алеї Героїв Небесної сотні зібралися люди, вони вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні хвилиною мовчання.

Серед учасників заходів лунають різноманітні заяви, зокрема з критикою влади. Деякі учасники акції називають людей, які виголошують подібні заяви, провокаторами.

Раніше у поліції повідомили, що на Європейській площі під час поверхового огляду силовики виявили у чоловіка гранату РГД-5 із запалом.

19 лютого вдень біля стели Незалежності у Києві відбулося «віче» прихильників торговельної блокади окупованого Донбасу з переважно представників добровольчих батальйонів («Донбас», «Айдар» та ОУН). Після цього активісти перемістилися до будівлі Адміністрації президента. Там вони намагалися розмістили намет, навколо якого планували зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента до виконання своїх вимог щодо повної зупинки торгівлі з окупованими територіями Донбасу. Біля Адміністрації президента між активістами та правоохоронцями виникла словесна перепалка і штовханина.

Згодом частина активістів повернулися до Європейської площі: біля встановленого пункту пропуску сталися сутички – щодо шести затриманих активістів склали адміністративні протоколи, травмовані троє правоохоронців.