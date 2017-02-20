Гройсман закликає до напрацювання плану вирішення проблеми «вугільної блокади»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає усі зацікавлені сторони напрацювати план вирішення проблеми «вугільної блокади».

«Закликаю усіх, хто справді зацікавлений у вирішенні цього комплексу проблем –до професійного обговорення і спільної роботи. Уряд готовий стати майданчиком для такої роботи», – написав Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, представники авторитетних громадських організацій сформулювали свою позицію щодо вирішення питань, пов’язаних з «вугільною блокадою».

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури».Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.