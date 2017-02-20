Менше третини кандидатів до Верховного суду – люди не з системи – «Чесно. Фільтруй суд»

Менше третини кандидатів до Верховного суду є адвокатами та науковцями, решта – це чинні або колишні судді, повідомила журналістам керівник комунікаційного відділу руху «Чесно. Фільтруй суд» Лілія Дроздик.

За її словами, «Чесно» проаналізував інформацію із відкритих даних про всіх 653 кандидатів та оприлюднили результати у вигляді довідок на своєму сайті.

Дроздик зазначила, що щодо 70% кандидатів, що працюють або працювали суддями, є інформація про сумнівні, на думку активістів, статки, рішення, зокрема – ухвалені під час подій Майдану, а також про родинні зв’язки із прокурорами, адвокатами або представниками правоохоронних органів.

«Досі, наприклад, кандидує у Верховний суд його голова нинішній – Ярослав Романюк, який не просто долучився до підтримки режиму Януковича. Напередодні ухвалення «законів 16 січня» пан Романюк закликав владу захистити суддів від фізичних розправ, і цей заклик, власне, матеріалізувався у законах 16 січня», – заявила Лілія Дроздик.

У той же час, за словами активістки, серед людей «не з системи» інформацію про сумнівні факти трудової біографії виявили у 35%.

7 листопада минулого року Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на зайняття 120 посад суддів Верховного суду, який має відбуватися у кілька етапів і орієнтовно завершитись наприкінці березня.

Після того, як комісія обере переможців на посади суддів Верховного суду, за них мають ще проголосувати члени Вищої ради правосуддя й призначити своїм указом президент України.