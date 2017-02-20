У Михайлівському соборі за участі Порошенка провели молебень в пам’ять героїв Небесної сотні

У Києві у Михайлівському соборі провели молебень в пам’ять Героїв Небесної сотні за участю президента України Петра Порошенка разом з дружиною Мариною.

У соборі також присутні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голова адміністрації президента Ігор Райнін, віце-прем’єр Геннадій Зубко, а також керівник МОЗ Уляна Супрун.

Перед цим Порошенко разом з прем’єром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, Генеральним прокурором Юрієм Луценком та урядовцями провели зустріч з родинами Героїв Небесної сотні.

Сьогодні у центрі Києва вшановують Героїв Небесної сотні, зокрема, на алеї Героїв Небесної сотні зібралися люди. Серед учасників заходів лунають різноманітні заяви, зокрема з критикою влади. Деякі учасники акції називають людей, які виголошують подібні заяви, провокаторами.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.