Геращенко: за останні тижні ескалації в Авдіївці пошкоджені 328 будинків

Перший заступник голови Верховної Ради, член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Ірина Геращенко заявляє, що за останні тижні ескалації від 29 січня в Авдіївці пошкоджені 328 будинків.

«За останні тижні ескалації від 29 січня в Авдіївці пошкоджені 328 цивільних будинків, два з них вчора. За весь час війни – 1032 будинків в приватному секторі і 91 багатоповерхівка», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Геращенко повідомила, що сьогодні з депутатом Європарламенту Ребеккою Хармс і народним депутатом України Марією Іоновою відвідали будинки, які були пошкоджені внаслідок обстрілу17 лютого.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв. Місто тоді зазнало значних пошкоджень інфраструктурного характеру, було припинене електропостачання, у місті рятувальники розгорнули пункти обігріву для населення. Через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

16 лютого сепаратисти обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок чого одна людина загинула і двоє цивільних були поранені. Прокуратура за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт».

18 лютого у результаті обстрілів була пошкоджена високовольтна лінія електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ №2», внаслідок чого припинено електропостачання до міста Авдіївка (близько 22 тисячі людей). Електропостачання все ще не відновили.