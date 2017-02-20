В Авдіївці повністю відновили електропостачання – ДСНС

На Донеччині в Авдіївці повністю відновили електропостачання, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, теплопостачання в Авдіївці здійснюється в штатному режимі.

20 лютого, як повідомив раніше голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, на непідконтрольній українській владі території на Донеччині біля Авдіївки електромонтажники відновили пошкоджену опору та відремонтували розрив лінії електропередач.

18 лютого у результаті обстрілів була пошкоджена високовольтна лінія електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ №2», внаслідок чого припинено електропостачання до міста Авдіївка (близько 22 тисячі людей).

Донецькі сепаратисти, у свою чергу, заявили, що в результаті обстрілів з боку українських військових знеструмлено Комінтернове.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв. Місто тоді зазнало значних пошкоджень інфраструктурного характеру, було припинене електропостачання. Через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.