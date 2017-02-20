НАБУ розслідує неподання головою Запорізької ОДА електронної декларації – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України підтверджують інформацію про відкриття кримінального провадження щодо голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля за фактом неподання електронної декларації.

Як повідомили кореспонденту Радіо Свобода у САП, наразі провадження передано за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України.

Сьогодні запорізька активістка Ірина Лех оприлюднила лист від ГПУ про початок кримінального провадження щодо Бриля.

Раніше голова Запорізької ОДА заявив, що не оприлюднювати декларацію йому наказала Служба безпеки України.

«Не маю права порушити наказ. Я є чинним офіцером Служби безпеки України. Для всіх офіцерів без винятку: для Бриля, для Іванова, для Петрова є особливий порядок подачі до НАЗК наших декларацій. Я її подав. І розкрити цю декларацію, яка містить набагато більше інформації, ніж звичайна декларація, яку я подавав і вона була загальнодоступною, я не маю права порушувати наказ», – відповів Костянтин Бриль на запитання журналістів програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і каналу «UA:Перший».

У СБУ у відповідь на запит програми «Схеми» заявили, що декларація голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля відсутня на сайті НАЗК, оскільки він проходить військову службу у Службі безпеки України . У відомстві запевнили, що голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль подав декларацію вчасно

На сьогодні голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль – єдиний з голів облдержадміністрацій, чия електрона декларація відсутня у вільному доступі.

Згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, він є власником понад 40 соток землі та двох будинків на 625 і 282 квадратних метри в елітному поселенні Пуща-Водиця у Києві.

Дружина Костянтина Бриля Майя є власницею квартири площею 222 квадратні метри і гаража в центрі Києва, однокімнатної квартири під Києвом, а також мисливського будинку в урочищі «Діброва» у Київській області.