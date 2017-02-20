Порошенко закликав Верховну Раду ухвалити зміни до закону про заочне засудження

Президент України Петро Порошенко закликав депутатів підтримати зміни до закону про заочне правосуддя. Про це він заявив сьогодні на зустрічі із родинами загиблих пі час подій Майдану, повідомляє прес-служба президента.

«Єдина і спільна наша позиція — звернення до депутатів. Ми не можемо чекати місяцями, бо 15 квітня закінчується дія закону, і вони знову вислизнуть від відповідальності. Це наше тверде і наполегливе прохання: цього тижня проголосувати закон, який дозволяє передати справу Януковича до суду», — сказав Порошенко.

Про необхідність внесення змін до законодавства щодо продовження терміну дії норм про заочне засудження до створення Державного бюро розслідувань заявив Юрій Луценко 15 лютого. За його словами, Верховна Рада отримала законопроект, який дозволяє врегулювати це питання.

У той же час, такий підхід критикують адвокати родин загиблих під час подій Майдану. Зокрема, один із них, Павло Дикань, в ефірі Радіо Свобода заявив про те, що навіть після внесення змін ці норми створюють підстави для обвинувачених довести порушення своїх прав у Європейському суді.

Екс-президент України Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема, щодо державної зради. Він утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді переховується на території Росії.