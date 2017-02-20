У Кремлі називають «абсурдною» ідею про оренду Криму

У Кремлі називають «абсурдною» ідею надання Криму в оренду Росії.

«Як Росія (може) свій регіон взяти в оренду? Саме формулювання, постановка питання досить абсурдна», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, Кремлю нічого не відомо про таку пропозицію.

«Якщо й може бути досягнуто політико-дипломатичне вирішення української проблеми, то це можливо лише на основі Мінських домовленостей», – додав Пєсков.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу від Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії.

Артеменко наразі не коментував ні інформації видання The New York Time, ні заяв Ляшка.

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають анексії і вважають півострів українською територією. Москва назвала анексію «відновленням історичної справедливості».