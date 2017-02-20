Порошенко призначив послів у Білорусь, Ірак і Лаос

Президент Петро Порошенко призначив послів України у Білорусі, Іраку та Лаоській Народно-Демократичній Республіці. Відповідні укази, датовані 16 лютого, опубліковані сьогодні на сайті адміністрації президента.

Відповідно до оприлюднених документів, послом у Білорусі став Ігор Кизим, в Іраку – Віктор Недопас, а в Лаосі – Андрій Бешта, який за сумісництвом обіймає посаду посла України в королівстві Таїланд.

Михайла Єжеля, який раніше очолював українське дипломатичне представництво в Білорусі, а перед цим – міністерство оборони України, звільнили з посади у навесні 2015 року. Генеральна прокуратура України підозрює його у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого завдано збитків державі на суму 43 мільйони гривень. Чиновника оголошено у розшук.

За останні півроку президент призначив нових послів у кілька держав, зокрема, у Словаччину, Чехію та Грузію.