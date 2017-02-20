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20 Лютий 2017, Київ 15:47
Новини | Події

У Дніпрі вимагають відставки начальника обласного управління поліції

У Дніпрі вимагають відставки начальника обласного управління поліції, 20 лютого 2017 року

У Дніпрі вимагають відставки начальника обласного управління поліції, 20 лютого 2017 року

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У Дніпрі біля обласного управління поліції вимагають відставки керівника поліції Ігоря Репешка. В акції беруть участь кілька десятків учасників.

Активісти – члени міської спілки ветеранів АТО та громадської організації «Рух «Вільна доля» – звинувачують керівництво поліції в «бездіяльності» щодо закриття «наливайок» та залів гральних автоматів у місті та області.

Як розповів Радіо Свобода секретар громадської організації «Рух «Вільна доля» Денис Розов, у Дніпрі активісти виявили майже 2,5 тисячі незаконних пунктів продажу алкоголю, в області – понад 1 тисячу залів гральних автоматів, але щодо закриття їх «є перешкоди».

«Ми понад півтора року займаємося закриттям незаконних залів ігрових автоматів і так званих «наливайок». Ми здійснюємо нашу роботу спільно з патрульною поліцією міста, патрульна поліція з нами активно співпрацює. Однак чиняться перешкоди – з боку слідчо-оперативних груп райвідділів, які, приїжджаючи на місце, відмовляються вилучати незаконну алкогольну продукцію, посилаючись на норми закону, а дехто прямо каже, що не може це зробити без вказівки «згори», – заявив Розов.

Активісти оголосили, що їхня акція протесту під будівлею обласної поліції буде безстроковою.

Водночас в обласному управлінні поліції у понеділок заявили, що готові до співпраці з активістами, які виявляють незаконні точки продажу алкоголю й гральні зали, і попросили в мітингувальників повний список виявлених ними незаконних об’єктів.

Як зазначив начальник обласного управління поліції Ігор Репешко, після отримання повної інформації та її перевірки поліція буде готова розпочати спільну роботу.

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