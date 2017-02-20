В Івано-Франківську вшанували пам’ять Героя Небесної сотні Романа Гурика

Сотні івано-франківців взяли участь у поминальній панахиді за 19-річним студентом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Романом Гуриком та Героями Небесної сотні.

На меморіальному цвинтарі, де похований Роман Гурик, представники громадськості, студентства, обласної і міської влади поклали квіти до його могили та похованих тут учасників АТО.

Віче-реквієм відбувся також біля пам’ятника Роману Гурику на території університету, де він навчався на філософському факультеті.

За словами ректора університету Ігоря Цепенди, «хотіли вшанувати пам’ять тих, хто загинув, але водночас треба робити все для того, щоб це більше не повторилося».

Водночас на філософському факультеті Прикарпатського національного університету сьогодні відкрили навчальну аудиторію імені Романа Гурика. Тут одну стіну представники Інституту мистецтв ПНУ зробили у вигляді колажу. По центру – панно із зображенням подій трирічної давності і надписами «Герої не вмирають», «Борітеся – поборете», серед них і останній запис Романа Гурика на сторінці «ВКонтакті»: «Зараз або ніколи! Всі на Грушевського, на смерть!». Тема Євромайдану продовжується на бокових світлинах, а ще є дві символічні кінострічки, де викладені фотографії Романа Гурика з домашнього архіву.

Як сказала Радіо Свобода мама Романа Ірина Гурик, «сьогодні головне – це зберегти пам’ять про ті події, про тих дітей, які без боязні йшли під кулі, хоча, можливо, і усвідомлювали, яким може бути кінець».

Президент України Петро Порошенко сьогодні на зустрічі з родинами Героїв Небесної сотні ініціював запровадження державних іменних стипендій на честь п’яти наймолодших учасників Революції гідності, в тому числі й Романа Гурика.

19-річний студент Прикарпатського національного університету Роман Гурик загинув 20 лютого 2014 року у Києві під час акцій протесту на майдані Незалежності.