У Криму почався розгляд апеляції на арешт фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір»

У підконтрольному Росії Верховному суді Криму розпочався розгляд апеляції щодо продовження арешту фігурантові ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» Емірові-Усеїну Куку, повідомив у Facebook кореспондент Радіо Свобода. За його словами, підозрюваного до суду не доставляли, із ним спілкуються по відеозв'язку.

3 лютого суд у Криму продовжив арешт чотирьох фігурантів ялтинської «справи «Хізб ут-Тахрір» до 8 квітня. Затримані у цій справі перебувають під вартою вже більше року. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Слідчі ФСБ звинуватили їх в участі в діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».