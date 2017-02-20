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20 Лютий 2017, Київ 17:20
Новини | Міжнародні

Міноборони Росії: 4 російських військових загинули через вибух бомби біля авіабази в Сирії

Російські військові на авіабазі в Сирії, архівне фото

Російські військові на авіабазі в Сирії, архівне фото

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У Міністерстві оборони Росії заявляють, що четверо російських військових загинули в Сирії 16 лютого.

У заяві міністерства, опублікованій 20 лютого, повідомили, що ще двоє російських військових також отримали поранення в результаті спрацювання вибухівки, закладеної на дорозі між містом Холм і військово-повітряною базою Тіяс.

Міністерство описує російських солдатів як «військових радників», які їхали в колоні сирійських військових з авіабази.

У відомстві зазначають, що придорожня бомба була на радіокеруванні і спрацювала, коли російський автомобіль від'їхав приблизно чотири кілометри від авіабази, відомої як Т-4.

З вересня 2015 року Росія проводить повітряну кампанію в Сирії на підтримку президента Сирії Башара аль-Асада.

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