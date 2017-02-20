Голова Закарпатської ОДА Москаль придбав будинок і 2 ділянки за 250 тисяч гривень – #Точно

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль придбав дві земельних ділянки та будинок за 250 202 гривні. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

19 лютого Геннадій Москаль вніс до системи е-декларування дані про придбання двох земельних ділянок площею 3300 і 2500 квадратних метрів, а також невеликого садового будинку 50,6 квадратних метрів. Юридично датою набуття нерухомого майна, що розташоване у Путильському районі Чернівецької області, зазначено 4 січня 2017 року.

Минулого року Геннадій Москаль до своєї електронної декларації вніс три квартири – 94,4 квадратних метри у Києві, 98,5 квадратних метрів у Чернівцях, 60,31 квадратних метрів у Румунії – та паркомісце у Києві.

Окрім цього, очільник Закарпатської обласної державної адміністрації має три транспортні засоби: два квадроцикли Bombardier (2007-го та 2009 року випуску) та снігохід Bombardier (2007 року випуску).

Доходи за 2015 рік у Геннадія Москаля складались із зарплатні 155465 гривень та пенсії 198748 гривень. На банківському рахунку було 75000 гривень.

Із 1 січня до 30 березня 2017 року відбувається «другий етап» електронного декларування статків публічних службовців усіх рівнів. Наразі до системи свої дані за 2016 рік подали майже 50000 чиновників. За приблизними підрахунками, під час цього етапу свої е-декларації мають подати близько 700 тисяч представників органів публічної влади.