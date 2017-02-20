У Тегерані заборонили використання безпілотників

Влада Тегерана заборона використання безпілотників над іранською столицею після двох останніх інцидентів, під час яких сили безпеки відкрили вогонь по безпілотних суднах.

20 лютого іранська агенція новин Tasnim повідомила, що відповідна заборона вищого командування набуває чинності негайно.

У грудні минулого року сили безпеки у Тегерані збили безпілотника державного телебачення Ірану, заявивши, що він підлетів надто близько до офісів іранського президента Хассана Роугані і верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї.

У січні цього року силовики відкрили вогонь по безпілотнику, який, за їхньою інформацією, порушив зону повітряної безпеки.