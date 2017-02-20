У Криму суд залишив під вартою фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у силі рішення про продовження арешту фігуранту ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку до 8 квітня. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами адвоката Олексія Ладіна, суд «ніяк не обґрунтував своє рішення».

«Захист з цим категорично не згоден і буде оскаржувати це рішення у вищих інстанціях. На думку захисту, суд допустив грубі порушення кримінального процесу, суд апеляційної інстанції взяв на себе функцію суду першої інстанції, що неприпустимо згідно з кримінальним законодавством Росії», – зазначив адвокат.

Як розповів син Емір-Усеїна Куку, він себе добре почуває і перебуває в нормальному стані.

Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва поширює і на територію України в окупованому Криму.