Іран й Ірак підписали меморандум про співпрацю в енергетиці

Представники Іраку й Ірану підписали меморандум про порозуміння для проведення спільного дослідження щодо можливого будівництва нафтопроводу, яким могла б транспортуватися нафта з Ірану до іракської провінції Кіркук.

Міністри енергетики обох країн підписали цей документ 20 лютого у Багдаді.

Угода передбачає створення двосторонньої комісії, що займатиметься енергетичними питаннями. Сторони також погодилися координувати позиції в Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Нещодавно у Міністерстві енергетики Ірану заявили про плани розвивати видобуток нафти на п’яти родовищах біля кордону з Іраком, які розташовані на території обох країн. Йдеться про родовища Ядаваран, Північний Азадеган, Південний Азадеган, Північний і Південний Яран.

За оцінками іранської сторони, видобуток сирової нафти на цих родовищах може становити до 300 тисяч барелів у день.