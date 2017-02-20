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20 Лютий 2017, Київ 18:50
Новини | Суспільство

Фейгін: ФСБ не вважає доказом довідку, що Сущенко не служив у розвідці

Журналіст Роман Сущенко перебуває під вартою в Росії з 30 вересня минулого року

Журналіст Роман Сущенко перебуває під вартою в Росії з 30 вересня минулого року

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Адвокат затриманого Росією українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявляє, що ФСБ відмовилось долучати до доказів у справі довідку, що його підзахисний ніколи не служив у розвідці. Про це Фейгін написав у Facebook, виклавши скан наданого українським Міноборони документу.

У коментарях до свого посту Фейгін зазначає, що спочатку суд поставив вимогу додатково завірити довідку, потім – перекласти її російською.

У Міністерстві закордонних справ України справу Сущенка вважають політичною. Журналіст наразі перебуває під арештом.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

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