Франція і Німеччина розкритикували визнання Росією «документів» ОРДЛО

Франція і Німеччина розкритикували Москву за визнання «документів», виданих у сепаратистських регіонах України. У Парижі і Берліні переконані, що це підриває мирний процес.

У заяві МЗС Франції, опублікованій 20 лютого, висловлюється «жаль» через підписання президентом Росії Володимиром Путіним указу про це. Цей крок, наголосили в Парижі, не є в дусі мінських домовленостей про врегулювання в регіоні.

Париж закликає Росію використати свій вплив на сепаратистів для того, щоб мінські домовленості можна було виконати без зволікань.

«Це єдиний шлях забезпечити тривале вирішення кризи на сході України», – наголошують у МЗС Франції.

У Німеччині заявили, що рішення Росії визнавати подорожні «документи», видані на окупованій частині Донбасу, грубо суперечить домовленостям, досягненим у Мінську, й відтак цілковито неприйнятне.

Міністр закордонних справ Німеччини Мартін Шефер вважає, що це рішення є очевидним порушенням «духу і мети мінських домовленостей», передав його слова речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Цим указом президента Росії Володимира Путіна Москва підриває суверенітет, територіальну цілісність і єдність України – ті цінності, які Німеччина цілком і повністю підтримує, додав він.

За словами речника, крок Росії прямо суперечить меті врегулювання на Донбасі.

Згаданий крок Росії вже розкритикували і в Україні, і в міжнародних колах.

У суботу президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав деякі «документи», видані органами чи організаціями, що фактично діють на території окремих районів України, що нині захоплені угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», зокрема, «документи», що засвідчують особу. Відповідно до указу, такі «документи» дають право на безвізовий в’їзд до Росії.

Рішення стосується таких «документів», що видані громадянам України і особам без громадянства, які постійно живуть на території ОРДЛО, і діє тимчасово – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі мінських угод» – домовленостей, що передбачають повернення цих районів під контроль Києва.