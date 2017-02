Артеменка вилучили зі фракції Радикальної партії – Лозовий

Депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий повідомив про рішення фракції вилучити зі свого складу Андрія Артеменка і вимагати у нього скласти мандат. Про це Лозовий написав у Facebook.

Раніше із критикою Артеменка виступив голова фракції Олег Ляшко.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною та Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Артеменко наразі не коментував ні інформації видання The New York Times, ані заяв Ляшка.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков ідею надання Криму в оренду Росії від України назвав «абсурдною», оскільки, за офіційною позицією Москви, окупований український Крим там вважається «частиною Росії».

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають анексії і вважають півострів українською територією. Москва назвала анексію «відновленням історичної справедливості».