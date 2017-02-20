Дніпро: активісти заявляють, що керівник обласної поліції підписав рапорт про відсторонення

Начальник головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Ігор Репешко підписав рапорт про відсторонення його від виконання службових обов’язків і проведення службового розслідування. Про це заявили активісти після завершення мітингу.

За їхніми словами, рапорт до керівництва Національної поліції високопосадовець підписав прямо на ганку обласного управління поліції, де активісти зібрались на акцію протесту.

Таким чином, кажуть вони, Ігор Репешко виконав одну з вимог їхнього мітингу. Учасники заявляють, що керівник обласної поліції поставив підпис «не під тиском».

«Це була наша вимога. Він написав рапорт на начальника Національної поліції України з проханням відсторонити його від виконання службових обов’язків. Це зафіксували телекамери і жителі нашого міста. Це не був тиск – це була думка жителів нашого міста, що не можна вже цього терпіти», – повідомив Радіо Свобода секретар громадської організації «Рух «Вільна доля» Денис Розов.

За даними активістів, звільнити з посади керівника обласної поліції може лише голова Національної поліції Сергій Князєв. Мітингувальники також заявляють, що продовжуватимуть домагатись відставки кількох високопосадовців обласної поліції, зокрема начальників управлінь кримінальної поліції та превентивної діяльності. На виконання своїх вимог, заявили учасники мітингу, вони дають три дні.

Водночас в обласній поліції Радіо Свобода підтвердили, що керівник поліції щось підписав на ганку будівлі управління, але що саме, не коментують.

У Дніпрі в понеділок під обласним управлінням поліції вимагали відставки начальника Ігоря Репешка. Активісти – члени міської спілки ветеранів АТО та громадської організації «Рух «Вільна доля» – звинувачували керівництво поліції в «бездіяльності» щодо закриття «наливайок» та залів гральних автоматів у місті та області. За їхніми даними, у Дніпрі активісти виявили майже 2,5 тисячі незаконних пунктів продажу алкоголю, в області – понад 1 тисячу залів гральних автоматів, але щодо закриття їх «є перешкоди» з боку правоохоронців. У поліції заявили, що готові співпрацювати з активістами, коли вони нададуть повну інформацію про виявлені ними незаконні об’єкти.