Британія: Палата лордів розпочала дебати щодо Brexit

Верхня палата британського парламенту (Палата лордів) розпочала розгляд дискусійного законопроекту, який має дозволити прем’єр-міністру Терезі Мей ввести у дію механізм виходу країни з Європейського союзу.

Дебати, які у Палаті лордів розпочалися 20 лютого, стануть наступними після затвердження раніше цього місяця відповідного законопроекту в нижній палаті британського парламенту, Палаті громад.

Консервативна партія і прем’єр Мей не мають більшості в Палаті лордів, тому не виключена можливість внесення поправок до законопроекту. Очікується, що такою поправкою може стати норма, спрямована на надання громадянам ЄС у Великій Британії гарантованих прав після Brexit. Ще одна ймовірна поправка може стосуватися вимоги до парламенту провести голосування про остаточну угоду щодо Brexit.

Тереза Мей заявила, що планує запустити статтю 50-ту Лісабонського договору до кінця березня. 50-та стаття договору ЄС передбачає 2 роки на переговори про умови припинення членства країни в організації.