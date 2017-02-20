Білорусь не пускає через свій кордон за «документами» «ДНР» і «ЛНР» – Держприкордонкомітет

Білорусь не визнає документи угруповань «ДНР» і «ЛНР» і пускає на свою територію тільки за офіційно визнаними українськими паспортами, заявив журналістам офіційний представник білоруського Державного прикордонного комітету Антон Бичковський.

«В’їхати на цей момент громадяни з такими документами (виданими «ЛНР» чи «ДНР» - ред.) у республіку Білорусь на кордоні з Україною чи ЄС не можуть. Також буде порушенням законодавства їхній в’зд через російсько-білоруську ділянку кордону», – цитує «Інтерфакс» слова чиновника.

Росія і Білорусь із початку 2000 року формально становлять так звану «союзну державу» як наддержавне утворення. 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Києву.

Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.