Політолог: визнання «паспортів» ОРДЛО – геополітична гра

Росія визнала так звані «паспорти» сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», щоб підвищити ставки у глобальному торзі зі США, заявив в ефірі радіо «Донбас.Реалії» політолог Костянтин Батозський. Він зазначив, що Кремль хоче домовитися зі Сполученими Штатами про розподіл сфер впливу і легалізувати статус Криму.

«Це необхідно для того, щоб США назавжди відмовилися від просування своїх інтересів на територіях, які президент Росії Володимир Путін вважає життєво важливими для інтересів Росії», – сказав Батозський.

Також, на його думку, ситуація з визнанням згаданих документів дає зрозуміти, яким може бути наступний крок з боку Росії.

«Очевидно, що єдиним простором для наступного кроку для Кремля залишається визнання незалежності угруповань «ЛНР» і «ДНР» за сценарієм визнання Південної Осетії і Абхазії», – зазначив політолог.

Президент Росії Володимир Путін 18 лютого підписав указ, яким легалізував на російській території «документи», видані у непідконтрольних Києву районах Донецької та Луганської областей України.

У тексті «Указу про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України», йдеться про те, що таке рішення Путін ухвалив «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись загальновизнаними принципами й нормами міжнародного гуманітарного права».