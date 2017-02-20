Сепаратисти на Донбасі продовжують обстріли українських позицій – штаб

Упродовж сьогоднішньої доби втрат серед українських військових у зоні бойових дій на Донбасі немає, повідомляють у штабі української воєнної операції. Але, за інформацією української сторони, упродовж доби обстріли фіксувалися на всіх напрямках.

«На маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. На донецькому напрямку – з мінометів калібру 82 міліметри – по Авдіївці, Луганському, Зайцевому та Троїцькому. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Авдіївку, Кам’янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному неодноразово вели вогонь БМП противника. На луганському напрямку – з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї і протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку», – повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін.

В угрупованні «ДНР» заявили, що після півночі на 20 лютого обстрілів їхніх позицій з боку українських військових не було.

Луганські сепаратисти повідомляють про 8 обстрілів своїх позицій упродовж минулої доби. Про оперативну ситуацію у понеділок бойовики угруповання «ЛНР» не повідомляли.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого.

Голови МЗС країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

Голови міністерств закордонних справ країн «нормандської четвірки» заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.