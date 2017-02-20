Донецькі сепаратисти обіцяють у вівторок почати відведення важкого озброєння

Сепаратисти угруповання «ДНР» заявляють, що 21 лютого почнуть відводити важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі. Донецькі сепаратисти заявили 20 лютого, що планували почати відведення сьогодні, але відклали, оскільки ще немає підтвердження ОБСЄ щодо відведення озброєння українською стороною.

Українська сторона натомість повідомляє, що все її озброєння на Донбасі перебуває на позиціях, визначених Мінськими угодами. Про це 20 лютого сказав речник штабу АТО Леонід Матюхін у коментарі Радіо Свобода.

18 лютого в угрупованні «ЛНР» заявили, що передали керівництву Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ документи про відведення важкого озброєння у місця зберігання. «На цьому завершився підготовчий етап щодо відведення озброєнь, яке заплановане на 20 лютого. Сподіваюся, що до цього терміну ОБСЄ встигне проаналізувати всі отримані відомості і дати відмашку, що можна починати процес відведення», – заявив у суботу представник луганських сепаратистів у Тристоронній контактній групі Владислав Дейнего.

20 лютого сепаратисти угруповання «ЛНР» не повідомляли про стан з відведенням важкого озброєння.

Ситуацію із відведенням озброєння не коментували у понеділок і в СММ ОБСЄ.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого.

Голови МЗС країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

Голови міністерств закордонних справ країн «нормандської четвірки» заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.