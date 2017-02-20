США закликають Україну продовжувати реформи і боротьбу з корупцією

США закликають України продовжити боротьбу з корупцією і впровадження реформ, таким чином вшанувати загиблих під час Революції Гідності.

«Україна досягла значного прогресу, але багато чого ще слід зробити, щоб виконати обіцянки Майдану. В той час як ми пам’ятаємо мужність і рішучість українського народу під час Революції Гідності, Сполучені Штати закликають лідерів України активізувати зусилля щодо боротьби з корупцією та проведення політичних і економічних реформ, і віддати таким чином шану тим, хто віддав своє життя для кращого, більш демократичного майбутнього України», – мовиться у повідомленні посольства США в Україні, оприлюдненому 20 лютого з нагоди третьої річниці Революції Гідності.

У період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 із них загинули.