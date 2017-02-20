Головування ОБСЄ занепокоєне через визнання Росією «документів» ОРДЛО

Австрійське головування в Організації безпеки і співпраці у Європі занепокоєне через визнання Москвою «документів», виданих у сепаратистських регіонах України.

«Головування ОБСЄ висловлює різке занепокоєння заходами, вчиненими Російською Федерацією. Указ суперечить цілям процесу домовленостей щодо сходу України. Головування ОБСЄ відзначає, що документи, видані на суверенній території України діють лише тоді, коли видані міжнародно визнаними владами», – мовиться у заяві прес-служби офісу австрійського головування в ОБСЄ.

«ОБСЄ підтримує спроби нормалізації ситуації для жителів Донбасу і заохочує свободу пересування, наголошуючи, що все це має відбуватися у відповідності з принципами зобов’язаннями ОБСЄ та мінськими домовленостями», – наголошується у заяві.

У суботу президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав деякі «документи», видані органами чи організаціями, що фактично діють на території окремих районів України, захоплених угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», зокрема «документи», що засвідчують особу. Відповідно до указу, такі «документи» дають право на безвізовий в’їзд до Росії.

Рішення стосується таких «документів», що видані громадянам України і особам без громадянства, які постійно живуть на території ОРДЛО, і діє тимчасово – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі мінських угод» – домовленостей, що передбачають повернення цих районів під контроль Києва.

Цей крок Росії вже розкритикували і в Україні, і у країнах Заходу, і у міжнародних колах.