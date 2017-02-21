Росія відправила 60-й «гумконвой» на Донбас

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії вночі 21 лютого поінформувало про відправлення в неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 60-го «гумконвою», який у повідомленні відомства названий «ювілейним».

Згідно з повідомленням, до складу колони входять 26 автомобілів, які везуть понад 300 тонн вантажів. Як стверджують в МНС Росії, основна маса вантажу – це харчі, предмети першої потреби, а також «дитячі продуктові набори, призначені дітям до одного року».

Москва майже два місяці не надсилала своїх «гумконвоїв» на окуповану частину Донбасу. Останній, 59-й із них, перетнув кордон України 22 грудня 2016 року.

Це також найменший за кількістю автомобілів та масою вантажу «гумконвой». Наприкінці 2016-го в складі такого каравану перебували понад 40 машин, раніше Росія надсилала близько 100 автомобілів.

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки «гуманітарної допомоги». Україна наголошує, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.