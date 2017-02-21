Перемир’я на Донбасі зірване – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики поновили застосування важких озброєнь у зоні бойових дій.

«На початку минулої доби спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Противник дещо зменшив кількість обстрілів з важкого озброєння, але пізніше знову розпочав використовувати 120-міліметрові міномети», – ідеться в повідомленні штабу АТО зранку 21 лютого.

За цим повідомленням, загалом зафіксовано 74 обстріли, двоє українських військових були поранені, семеро – травмовані.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, Докучаєвська.

Також в угрупованні «ДНР» заявили про перенесення відведення важкої зброї на 21 лютого, оскільки бойовики не отримали від ОБСЄ підтвердження такого відведення з української сторони.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про перестрілки в Попаснянському районі.

Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.