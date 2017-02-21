У Росії не стали порушувати кримінальну справу проти журналіста Сергія Лойка

Слідчий комітет Росії відмовив у порушенні кримінальної справи щодо журналіста Сергія Лойка через виставку фотографій про бойові дії на Донбасі «Прямий погляд». Про це сам журналіст повідомив у Facebook 20 лютого.

Минулого тижня Лойка допитав слідчий. На журналіста написав заяву муніципальний депутат московського району Якиманка Дмитро Захаров. Він попросив перевірити роботи Сергія Лойка та його колеги Олександра Васюковича на наявність пропаганди забороненої в Росії української організації «Правий сектор».

Сам Лойко назвав заяву Захарова частиною частиною політично вмотивованої кампанії, пов’язаної з його книгою «Аеропорт», темою якої є війна на сході України.

Наприкінці вересня 2016 року виставку «Прямий погляд» у московському Сахаровському центрі намагалася зірвати група осіб, які назвалися «ополченцями Донбасу». Серед цих молодиків був і депутат Захаров.