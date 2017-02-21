Іран викликав посла Туреччини через звинувачення в дестабілізації Близького Сходу

Іран викликав 20 лютого посла Туреччини в Тегерані на знак протесту проти звинувачень турецьких лідерів, що ісламська республіка пропагує сектантство і дестабілізує регіон.

«Ми будемо терплячі до їхніх позицій, але є певна межа нашого терпіння», – сказав представник міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Гасемі про виклик турецького посла Хакана Текіна.

Міністерство закордонних справ Туреччини відповіло, що Іран має «переглянути свою регіональну політику і вдатися до конструктивних кроків», а також покласти край тому, що прем’єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим означив як зусилля Ірану «розширити зону свого впливу».

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 19 лютого заявив на конференції з безпеки в Мюнхені, що «Іран прагне перетворити Сирію та Ірак на шиїтські (країни – ред.)». Туреччина, за словами Чавушоглу, виступає проти такого сектантства на Близькому Сході. Турецький міністр також закликав Іран зупинити загрози стабільності та безпеці в регіоні.

Віце-прем’єр Туреччини Нумен Куртумлуш вдався до більш примирливого тону в цій дискусії, назвавши Іран і Туреччину «дружніми країнами», політичні розбіжності яких «не повинні бути роздуті».

Переважно шиїтський Іран має тісні зв’язки з шиїтським керівництвом уряду Іраку і підтримує президента Сирії Башара Асада, натомість населена переважно сунітами Туреччина підтримує сунітські повстанські групи в Сирії.