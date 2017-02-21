МЗС України закликало Росію виконати Мінські угоди та звільнити Крим – заява

Міністерство закордонних справ України виступило з заявою щодо третьої річниці збройної агресії Росії. Офіційний Київ у цій заяві закликав Москву виконати Мінські угоди та звільнити Крим.

«Минуло три роки з часу підступного нападу з боку держави-сусіда, який взяв на себе зобов’язання поважати суверенітет і незалежність України та, згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, виступав одним з гарантів безпеки та територіальної цілісності України», – нагадує зовнішньополітичне відомство України в поширеній увечері 20 лютого заяві.

МЗС України нагадує, що внаслідок російської агресії загинули понад 9800 людей, близько 23тисяч поранені, майже 1 мільйон 800 тисяч стали вимушеними переселенцями.

«Державою-агресором захоплено 7,2% території України, де в окупації та нескінченому терорі живуть мільйони громадян України. Непідконтрольною уряду України залишається ділянка українсько-російського державного кордону протяжністю 409,7 км, через яку Росія постійно направляє на територію України нових найманців, зброю та амуніцію», – ідеться в заяві.

«Росія повинна повністю виконати власні зобов’язання щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, взяті при підписанні Мінських домовленостей, негайно припинити порушення прав людини та основних свобод на тимчасово окупованих нею територіях, звільнити українських заручників та політичних в’язнів, припинити окупацію Кримського півострова», – наполягає МЗС України.

Москва заперечує підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі зброєю та особовим складом, визнаючи водночас наявність у лавах бойовиків російських «добровольців». Росія також вважає окупований нею Крим частиною своєї території, а дискусії щодо майбутнього півострова називає неприйнятними.

США, Євросоюз, інші західні країни в кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через окупацію та спробу анексії Криму, згодом – через роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі.