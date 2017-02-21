Маттіс: військові США перебувають в Іраку не для того, щоб захопити чиюсь нафту

Військові США перебувають в Іраку «не для того, щоб захопити чиюсь нафту», заявив на переговорах із лідерами Іраку 20 лютого міністр оборони США Джим Маттіс. «Усі ми в Америці зазвичай платимо за нашу нафту і газ, і я впевнений, що ми робитимемо це і в майбутньому», – сказав Маттіс, який колись очолював американські війська в Іраку.

Маттіс є найбільш високопоставленим представником адміністрації Трампа, який відвідав Ірак після того, як американський президент засмутив іракців тимчасовою забороною на поїздки до Сполучених Штатів.

Заява голови Пентагону відрізняється від сказаних президентом США слів щодо ситуації в Іраку. У січні, виступаючи перед спіробітниками ЦРУ, Трамп сказав: «Ми мали тримати нафту. Але, можливо, ви матимете ще один шанс».

Іракська заява Маттіса є не єдиною його точкою зору, яка не збігається з поглядами лідера США. Маттіс був набагато критичнішим, ніж Трамп, до президента Росії Володимира Путіна. Голова Пентагону також прагнув скасування запровадженої Трампом заборони на поїздки до США для іракців, які служили з американськими військовими. Серед іншого, йшлося про перекладачів.