Депутат Верховної Ради Артеменко не збирається складати мандат

Виключений з парламентської фракції Радикальної партії Олега Ляшка депутат Андрій Артеменко не збирається складати мандат і залишатиметься позафракційним. Про це він заявив 21 лютого у Верховній Раді.

«Те, що протягом учорашнього дня я отримав тисячі, десятки тисяч повідомлень на підтримку наших мирних ініціатив, переконує мене в тому, що єдина зараз можливість і єдиний майданчик для досягнення головної моєї мети – це парламент», – так Артеменко прокоментував вимоги колишніх соратників по фракції щодо складення мандата.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план одержав підтримку в Москві.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії. Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді.

У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим частиною території Росії, а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.