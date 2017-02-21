Парубій відкрив засідання Ради, депутати вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове засідання парламенту.

У залі зареєструвалися 343 народних депутати.

Депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні хвилиною мовчання.

Крім того, під час засідання склав присягу Федор Бендюженко, якого минулого тижня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом.

Напередодні Парубій заявляв, що у Раді планують розглянути кілька законопроектів, зокрема законопроект №5697, яким пропонується надати статус учасника бойових дій особам, які отримали тілесні ушкодження під час Революції гідності, а також надати статус інвалідів війни тим громадянам, які стали інвалідами внаслідок поранень і ушкоджень на Майдані.

У період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах, зокрема і Києві, вшановують Героїв Небесної сотні.