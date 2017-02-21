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21 Лютий 2017, Київ 11:20
Новини | Події

Поранений в Авдіївці рятувальник Дмитро Тритейкін помер у лікарні – Магомедов

Рятувальники працювали під час обстрілів Авдіївки, фото 1 лютого

Рятувальники працювали під час обстрілів Авдіївки, фото 1 лютого

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Поранений під час обстрілу Авдіївки 2 лютого підполковник служби цивільного захисту Дмитро Тритейкін помер. Про це 21 лютого повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

«Щойно подзвонили і повідомили, що Діма помер. Цього разу помилки немає, на жаль. Лікарі боролися за його життя, не змогли його врятувати. Ховатимемо в Авдіївці. Вічна пам’ять герою», – написав Магомедов у Facebook.

Ввечері 2 лютого підтримувані Росією бойовики обстріляли в Авдіївці територію поблизу школи № 2 і стадіону «Хімік», де розгорнуто пункт життєзабезпечення. Загинув водій ДСНС, а підполковник служби цивільного захисту Тритейкін зазнав осколкового поранення в живіт, його доправили до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова.

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