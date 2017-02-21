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21 Лютий 2017, Київ 11:20
Новини | Події

ЄС наступного тижня продовжить санкції проти Януковича і 15 його соратників – кореспондент

Віктор Янукович, 21 лютого 2014 року

Віктор Янукович, 21 лютого 2014 року

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Євросоюз на наступному тижні продовжить санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і 15 його соратників, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«ЄС на наступному тижні продовжить санкції проти колишнього президента України Януковича і 15 його соратників», – написав він у своєму twitter.

У березні 2016 року Євросоюз продовжив санкції проти Віктора Януковича і 15 його соратників до 6 березня 2017 року.

Проти Януковича та ще 16 чиновників обмеження були запроваджені через підозри у незаконному привласненні державних коштів і порушенні прав людини.

Рада ЄС уперше запровадила санкції проти деяких колишніх українських високопосадовців у березні 2014 року терміном на один рік. Згодом вони двічі подовжувалися – в березні 2015-го та в березні 2016 років.

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