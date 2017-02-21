Поліція: у Києві правопорядок забезпечують близько 4000 силовиків

У Києві правопорядок забезпечують близько чотирьох тисяч силовиків.
Як повідомляє прес-служба поліції Києва, центр Києва перебуває під посиленим контролем.
Поліція просить організаторів та учасників масових заходів проводити акції в правовому полі, поводитися цивілізовано, не створювати конфліктних ситуацій.
На сьогодні у центрі Києва заплановані низка акцій.
19 лютого ввечері у Києві між силовиками та активістами сталися сутички – щодо шести затриманих активістів склали адмінпротоколи, травмовані троє правоохоронців.
У період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах, зокрема і Києві, вшановують Героїв Небесної сотні.
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