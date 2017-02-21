Держприкордонслужба: у складі «гумконвою» Росії був автомобіль РХБ захисту

У Державній прикордонній службі України заявляють, що у складі так званого «гуманітарного конвою» Росії був автомобіль радіаційного, хімічного і біологічного захисту.

«Особливістю цього «гумконвою» є те, що у його складі через пункт пропуску «Матвеєв Курган» пройшов спеціалізований автомобіль РХБ захисту, який не є гуманітарним вантажем першої необхідності», – сказав помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

При цьому він зазначив, що українська сторона здійснювала лише візуальне спостереження за «гумконвоєм» без виконання контрольних функцій.

Також Слободян повідомив, що загальна кількість автомобілів у складі «гумконвою» не відповідала тій, що була заявлена у попередній ноті МЗС Росії, оскільки у документі йшлося лише про 20 автомобілів, а через кордон пройшли дві колони, у складі яких були 25 машин.

Сьогодні раніше російська сторона заявила про відправлення в неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 60-го «гумконвою». Як стверджують в МНС Росії, основна маса вантажу – це харчі, предмети першої потреби, а також «дитячі продуктові набори, призначені дітям до одного року».

Москва майже два місяці не надсилала своїх «гумконвоїв» на окуповану частину Донбасу. Останній, 59-й із них, перетнув кордон України 22 грудня 2016 року.

Це також найменший за кількістю автомобілів та масою вантажу «гумконвой». Наприкінці 2016-го в складі такого каравану перебували понад 40 машин, раніше Росія надсилала близько 100 автомобілів.

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки «гуманітарної допомоги». Україна наголошує, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.