Рада підтримала закон про надання статусу учасника бойових дій постраждалим під час Майдану

Верховна Рада підтримала ухвалення законопроект, яким пропонується надати статус учасника бойових дій постраждалим під час Революції гідності.

За ухвалення за основу законопроекту № 5697 проголосував 261 депутат за мінімально необхідних 226.

Документом пропонується надати право на встановлення статусу учасника бойових дій особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), що не призвели до інвалідності, під час участі у Революції гідності та включені до відповідного переліку осіб, який затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

Проектом закону також передбачається, що ця норма не поширюється на силовиків, які одержали тілесні ушкодження під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції гідності.

Проектом також пропонується надати право на статус інваліда війни людям, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів у зоні бойових дійна Донбасі (на підконтрольній українській владі території).

Крім того, узаконопроекті пропонується терміни «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років», «Велика Вітчизняна», «Велика Вітчизняна війна та війна з Японією», «Велика вітчизняна війна 1941-1945 років та війна 1945 року з імперіалістичною Японією» замінити на «Друга світова війна».

У період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 із них загинули.