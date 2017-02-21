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21 Лютий 2017, Київ 12:50
Новини | Міжнародні

Пакистан: смертники атакували будівлю суду, загинули 5 людей

Силовики охороняють будівлю суду після нападу смертників, 21 лютого 2017 року

Силовики охороняють будівлю суду після нападу смертників, 21 лютого 2017 року

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На північному заході Пакистану смертники атакували будівлю суду, загинули щонайменше п’ять людей, поранені 15.

Інцидент стався в обласному суді в місті Тангі, недалеко від міста Пешавар.

Угруповання «Джамаат-уль-Ахрар» взяло на себе відповідальність за напад, в якому, як заявила влада, троє озброєних бойовиків з жилетами смертників спробували увійти до будівлі суду.

Поліція вбила двох з нападників в перестрілці, а третій зміг підірвати жилет при вході в будівлю.

У Пакистані понад 100 людей загинули за останній тиждень внаслідок низки подібних нападів. 16 лютого бойовик здійснив атаку в суфійському храмі в провінції Сінд, загинули 90 людей.

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