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21 Лютий 2017, Київ 14:21
Новини | Економіка

«Штаб блокади»: Гройсман пропонує залучити блокувальників до обміну полоненими

Також учасники блокування залізниці говорять про обіцянки скасувати дозволи, видані СБУ на переміщення товарів

Також учасники блокування залізниці говорять про обіцянки скасувати дозволи, видані СБУ на переміщення товарів

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Учасники блокування залізниці на Донбасі заявили про отримання двох пропозицій з боку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана: включити їхніх представників до комісії з обміну полоненими та скасувати дозволи, видані СБУ на переміщення товарів.

Про це сьогодні у Facebook повідомив «Штаб блокади торгівлі з окупантами», пообіцявши розглянути згадані пропозиції та «провести консультації з експертами та членами штабу».

«У будь-якому випадку блокада не припиняється ні на хвилину, а подальші перемовини мають бути максимально публічними і відкритими для народу», – написали представники блокувальників.

Раніше Володимир Гройсман закликав усі зацікавлені сторони напрацювати план вирішення проблеми «вугільної блокади».

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.
Він наголошує, що у короткостроковій персперктиві в України немає альтернативи антрацитовому вугіллю.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

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