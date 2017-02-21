«Штаб блокади»: Гройсман пропонує залучити блокувальників до обміну полоненими

Учасники блокування залізниці на Донбасі заявили про отримання двох пропозицій з боку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана: включити їхніх представників до комісії з обміну полоненими та скасувати дозволи, видані СБУ на переміщення товарів.

Про це сьогодні у Facebook повідомив «Штаб блокади торгівлі з окупантами», пообіцявши розглянути згадані пропозиції та «провести консультації з експертами та членами штабу».

«У будь-якому випадку блокада не припиняється ні на хвилину, а подальші перемовини мають бути максимально публічними і відкритими для народу», – написали представники блокувальників.

Раніше Володимир Гройсман закликав усі зацікавлені сторони напрацювати план вирішення проблеми «вугільної блокади».

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.

Він наголошує, що у короткостроковій персперктиві в України немає альтернативи антрацитовому вугіллю.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.