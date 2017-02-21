Рада спростила надання земельної ділянки для будівництва музею Революції гідності

Верховна Рада дозволила виділення земельної ділянки в центрі Києва без детального плану території (ДПТ) для будівництва музею Революції гідності. За ухвалення в цілому законопроекту №6068 проголосували 276 депутатів за мінімально необхідних 226.

Документом вносяться зміни дозакону щодо регулювання містобудівної діяльності.

«Встановити, що дія частини третьої статті 24 цього Закону (без плану зонування або детального плану території (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для містобудівних потреб забороняється – ред.) не поширюється на надання земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська), 3 у Печерському районі міста Києва з земель комунальної власності в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності для будівництва, експлуатації та обслуговування меморіально-музейного комплексу», – йдеться в ухваленому документі.

Закон також передбачає заборону подальшої зміни цільового призначення та власника користувача земельної ділянки, а також передачі ділянки чи приміщень музею в оренду чи суборенду.

На початку місяця Київська міська рада дозволила розробку проекту меморіального комплексу, присвяченого загиблим під час подій Майдану.

Про плани звести музей саме на алеї Героїв Небесної сотні у листопаді минулого року говорив президент Петро Порошенко.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.